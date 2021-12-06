В Польше обвинили Белоруссию в снабжении нелегалов на границе алкоголем

Минобороны Польши обвинило пограничные службы Белоруссии в снабжении нелегальных мигрантов на границе спиртными напитками, в результате чего те ведут себя агрессивно при попытках пересечь границу. Соответствующее заявление польское военное ведомство разместило в своем Twitter.

«На польско-белорусской границе по-прежнему происходят попытки незаконного пересечения [границы]. Иммигранты ведут себя агрессивно в отношении наших военнослужащих и должностных лиц», — отмечается в сообщении.

По мнению польских военных, такое поведение мигрантов — следствие употребления алкоголя, который они якобы получают от белорусских служб.

Ведомство также разместило видеоролик, на котором видно, что в темное время суток люди сидят у костра на белорусской стороне границы и наливают в стаканы напиток из бутылки. Но рассмотреть, что это за бутылка, невозможно.

Напряженность на границе Белоруссии и Польши не снижается после резкого роста с начала ноября, когда там собрались тысячи мигрантов — в основном выходцы из мусульманских стран. Многие из них периодически пытаются прорваться через пограничные заграждения.

Ранее сообщалось, что миграционный кризис в Белоруссии может повлиять на дефицит товаров и продуктов в России.