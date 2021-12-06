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Офис президента Украины отказался сообщить, привита ли жена Зеленского

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РИА «Новости»

В Офисе президента Украины не стали сообщать, привита ли жена главы государства Елена Зеленская. Об этом сообщает украинский портал «Страна» со ссылкой на ответ Офиса президента агентству «Украинские новости», который опубликовал в своем Facebook его руководитель Денис Иванеско.

Он напомнил, что, несмотря на то что первая леди не работает в Офисе президента, она посещает его для подготовки к мероприятиям, о которых сообщается в том числе на сайте ОП. Соответственно, по закону на входе у нее должны спрашивать сертификат о вакцинации или тест.

«Почему Банковая не использовала такой прекрасный повод для рекламы вакцинации как прививка Первой леди? У меня есть две версии. Но подожду их варианта ответа», — написал Денис Иванеско.

Ранее в Минздраве Украины сообщили, что страна находится на пике волны коронавируса.

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