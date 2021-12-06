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Верховный судья Греции попался на употреблении кокаина и ушел в отставку

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Зампредседателя Государственного совета Греции — высшего административного суда страны — Панайотис Эвстратиу ушел в отставку после обвинений в употреблении наркотиков, сообщает греческое издание NewsBreak.

Как утверждается в появившихся в сети обвинениях в адрес судьи, он попался на употреблении и хранении кокаина у себя дома, а также в вовлечении в торговлю наркотиками несовершеннолетних.

Судья подал прошение об отставке через сутки после того, как трое пойманных в его многоквартирном доме несовершеннолетних иностранцев, заявили, что наркотиками их снабжал именно Эвстратиу.

Сам судья опровергает все обвинения в свой адрес и утверждает, что решился на отставку исключительно ради престижа суда.

В СМИ отмечается, что в ночь на 4 декабря полицейские в южном пригороде Афин проверили троих подозрительных молодых людей, у которых обнаружили кокаин. С разрешения министра юстиции в доме судьи провели обыск, но полицейские освободили Эвстратиу из-за особой процедуры привлечения к ответственности судей.

В прошлом году сообщалось, что у наркоторговцев в Греции конфисковали 1,2 т кокаина.

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