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Сотрудники Харрис массово уволились из-за ее провалов в политике

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Erin Scott/Reuters

Сотрудники офиса вице-президента США Камалы Харрис массово увольняются из-за резкого снижения ее популярности. Об этом пишет The Telegraph.

Как отмечает издание, многие всерьез опасаются за свою репутацию, так как она могла пострадать из-за работы с Харрис.

Помощники Харрис испугались, что в преддверии выборов 2024 года их заклеймят «ее людьми», указано в публикации. Если раньше считалось, что сторонница американского президента Джо Байдена, скорее всего, будет участвовать в выборах и, возможно, победит на них, то теперь ее рейтинги резко падают.

Эксперты объясняют уход помощников Харрис ее провалами в политике, в том числе миграционный кризис на границе с Мексикой.

Ряд источников западных СМИ пишет, что Харрис оказалась неподготовленной, чтобы быть «правой рукой» Байдена. Другие при этом говорят о ее выгорании после работы в Белом доме.

Ранее Байден временно передавал полномочия президента Харрис.

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