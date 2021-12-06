В Германии заявили, что НАТО не будет воевать с Россией, если та нападет на Украину

НАТО не будет давать военный ответ, если российские войска вторгнутся на Украину, заявил кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген в интервью изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland. Его слова приводит Deutsche Welle.

«НАТО не будет вести войну с [президентом России Владимиром] Путиным», — сказал он.

Реттген также отметил, что Германия не будет поставлять оружие Украине. «Уходящее правительство приняло такое решение. От нового правительства я не ожидаю ничего другого», — обратил внимание он.

Вместе с тем он высказался против запуска газопровода «Северный поток — 2», если на границе между Россией и Украиной произойдет вооруженный конфликт.

«Если действительно дойдет до войны, то я не могу себе представить, что газопровод подключат к сети», — сказал эксперт ХДС по внешней политике.

При этом, как полагает Реттген, «мы не должны превращать в предмет санкций все, что одобрено». Германия, «к сожалению, поставила себя в ситуацию, когда она получает 50% своего газа из России», отметил политик.

Ранее в ЕС рассказали, в каком случае Германия свернет «Северный поток — 2».