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Лукашенко рассказал, что ждало бы Белоруссию при приходе к власти оппозиции

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Кадр из видео/BBC

Если бы в прошлом году к власти в Белоруссии пришла оппозиция, республики бы уже не существовало, заявил президент страны Александр Лукашенко. Заявление размещено на официальном сайте политика.

По его словам, если бы события развивались по такому сценарию, «здесь бы уже блок НАТО стоял под Смоленском».

«Мы бы допустили громаднейшую ошибку, если бы потерпели поражение в прошлом году. Страны бы просто не существовало. Если бы они на одни сутки пришли к власти, здесь бы уже блок НАТО стоял под Смоленском», — сказал Лукашенко.

Как отметил президент, достаточно на сутки захватить власть и позвать в страну иностранные войска, конституция позволяет главе государства это сделать.

«Был бы их человек, он бы этим воспользовался. Законно? Законно. Вот почему пытаемся подровнять как-то конституцию», — отметил белорусский лидер.

Он также обратил внимание, что в нынешних условиях власть нельзя сосредотачивать в руках одного человека.

Кроме того, президент обозначил процент противников государства в Белоруссии.

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