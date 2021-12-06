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Стало известно, кто возглавит минобороны Германии

Министерство обороны ФРГ возглавит экс-министр юстиции Кристина Ламбрехт

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Hannibal Hanschke/Reuters

Пост министра обороны в новом правительстве Германии займет 56-летняя Кристина Ламбрехт, сообщает Die Welt.

В настоящее время она возглавляет министерство юстиции, а также — ведомство по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи.

Как отметил новый канцлер ФРГ Олаф Шольц, министерские портфели получат трое мужчин и четверо женщин, что соответствует нынешней гендерной ситуации в стране.

МВД возглавит Нэнси Фэзер, минстроительства — Клара Гейвиц, министерство экономического сотрудничества и развития — Свенья Шульце, а минздрав — Карл Лаутербах.

«Безопасность в этом правительстве будет в руках сильных женщин», — отметил Шольц.

Ранее стало известно, что Шольц будет избран перед тем, как обязанности и.о. канцлера сложит с себя Ангела Меркель.

Меркель покинула пост канцлера ФРГ под христианский гимн и вальс панк-иконы Нины Хаген после 16 лет правления страной. Она занимала должность 16 лет — с 22 ноября 2005 года. В настоящий момент Меркель является исполняющей обязанности канцлера страны — до формирования нового правительства.

Эксперты побеседовали с «Газетой.Ru» о личности Меркель, российско-немецких отношениях на период ее правления и способности и.о. канцлера находить компромиссы.

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