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В Госдуме создали комитет, ответственный за «контроль» над правительством

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duma.gov.ru

Вопросами, связанными с парламентским контролем, консультациями с Белым домом по кадровым вопросам в Госдуме VIII созыва будет заниматься специальный комитет по контролю. Об этом пишут «Ведомости».

Комитет возглавит депутат Олег Морозов, соратник спикера новой Думы Вячеслава Володина.

В Госдуме уточнили, что комитет будет «только технически» обеспечивать принятые решения — следить за сроками, собирать отчеты, а также заниматься экспертной деятельностью.

«К примеру, Морозов должен будет готовить для руководства Думы предложения по повышении эффективности законотворчества, доклады о подготовке и применении нормативных правовых актов, следить за реализацией госпрограмм», — пишет издание.

Выборы в ГД VIII созыва проходили с 17 по 19 сентября. 24 сентября Центральная избирательная комиссия России признала состоявшимися выборы в Госдуму. Согласно результатам, «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21 и «Новые люди» — 13.

4 октября ЦИК зарегистрировал 60 депутатов Госдумы, прошедших по федеральному округу.

Вячеслав Володин был избран спикером Государственной думы VIII созыва.

Ранее стало известно, чем планирует заняться единственный независимый депутат в Госдуме.

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