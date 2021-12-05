Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Диетолог назвала продукты, предотвращающие повышение холестерина 17:44
Кличко пообещал посыпать киевские дороги снегом 17:43
Морской юрист назвал наговором сообщения о пьянстве экипажа сухогруза, задержанного... 17:41
Устюгов о соперничестве с Клебо: показалось, что он поддался 17:38
«Он или она»: Киркоров готовит артиста для «Евровидения» 17:27
Рудковская ответила на обвинения Тарасовой: в шоке от ее слов 17:20
Арестович рассказал, как Зеленский предотвратил госпереворот 17:17
Киевский писатель Кралюк продолжает «отдавать» Украине российские регионы 17:05
Вяльбе отреагировала на победу женской сборной России в эстафете 17:04
Скончался бард и журналист Сергей Крылов 16:58

В Белоруссии пообещали жесткий ответ на нарушение границы

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Официальный представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов пообещал жесткий ответ в случае нарушения государственной границы Белоруссии со стороны Украины. Его заявление опубликовала в Telegram телекомпания «Мир».

Он сообщил, что 4 декабря около 12.00 на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска «Новая Рудня» было зафиксировано нарушение границы: вертолет Ми-8 пересек границу и оказался на территории Белоруссии.

«При возникновении в дальнейшем случаев нарушения государственной границы белорусские пограничники будут действовать крайне жестко», — заявил Павлов.

Вертолет находился на высоте в 100 м и продвинулся вглубь страны на 1 км.

Украинскую сторону уже проинформировали об инциденте. Минобороны Белоруссии вручило ноту протеста военному атташе Украины.

В Киеве отрицают инцидент. Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что данные о «незаконном пересечении украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь не являются правдивыми».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть