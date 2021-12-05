В Белоруссии пообещали жесткий ответ на нарушение границы

Официальный представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов пообещал жесткий ответ в случае нарушения государственной границы Белоруссии со стороны Украины. Его заявление опубликовала в Telegram телекомпания «Мир».

Он сообщил, что 4 декабря около 12.00 на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска «Новая Рудня» было зафиксировано нарушение границы: вертолет Ми-8 пересек границу и оказался на территории Белоруссии.

«При возникновении в дальнейшем случаев нарушения государственной границы белорусские пограничники будут действовать крайне жестко», — заявил Павлов.

Вертолет находился на высоте в 100 м и продвинулся вглубь страны на 1 км.

Украинскую сторону уже проинформировали об инциденте. Минобороны Белоруссии вручило ноту протеста военному атташе Украины.

В Киеве отрицают инцидент. Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что данные о «незаконном пересечении украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь не являются правдивыми».