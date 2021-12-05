Шушкевич рассказал, почему Назарбаев не подписал Беловежские соглашения

Экс-председатель Верховного Совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич в интервью «Газете.Ru» рассказал, что Нурсултан Назарбаев должен был подписать Беловежские соглашения о выходе республик из состава СССР, но не прилетел в Вискули, из-за того, что экс-президент СССР Михаил Горбачев якобы предложил ему должность председателя парламента Союза, если тот не поедет на встречу, где собрались представители России, Украины и Белоруссии.

«Он сказал, что летит, а потом связь с самолетом прекратилась. Он сел в Москве, а Горбачев ему пообещал пост председателя парламента СССР. И он решил, что это очень хорошо и приятно», — рассказал Шушкевич.

Кроме того, Шушкевич отметил, что Назарбаев до последнего не знал, как поступить.

«Он приехал и посоветовался с Горбачевым. Но Горбачев, конечно, сказал «куда ты едешь, это совещание серьезное, там они тебя поведут не в ту сторону». И как хитрый — я говорю, не «мудрый», а «хитрый» восточный деятель — он решил, что лучше скрыться. И связь с ним оборвалась», — отметил Шушкевич.

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