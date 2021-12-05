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Слуцкий назвал «дешевым фейком» публикацию Bild про «вторжение» на Украину

Депутат Госдумы Слуцкий оценил «карту вторжения» России на Украину

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Пресс-служба Госдумы РФ

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал «дешевым фейком» публикацию немецкой газеты Bild карты предполагаемого «вторжения» России на Украину.

«Дешевый фейк подается с серьезным видом, казалось бы, авторитетным изданием, которое решило последовать за американскими СМИ, неоднократно за последние месяцы пугавшими публику спутниковыми снимками российских танков якобы у границы Украины, готовящимся в конце января вторжением и так далее», — написал политик в своем Telegram-канале.

По его словам, «маховик нагнетания антироссийской истерии раскручен на полную». Помимо этого, Слуцкий отметил, что «кто-то очень не хочет, чтобы звучала правда о действиях киевского режима по саботажу Минских соглашений» и роли России как посредника в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины.

Ранее немецкая газета Bild опубликовала карту возможного «вторжения» России на Украину, которое стоит ожидать уже в начале 2022 года. Уточняется, что рассматриваются два сценария: одновременная атака с нескольких фронтов или нападение в несколько этапов. Авторы статьи утверждают, в итоге Россия «захватит» около двух третей территории Украины.

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