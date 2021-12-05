Слуцкий назвал «дешевым фейком» публикацию Bild про «вторжение» на Украину

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал «дешевым фейком» публикацию немецкой газеты Bild карты предполагаемого «вторжения» России на Украину.

«Дешевый фейк подается с серьезным видом, казалось бы, авторитетным изданием, которое решило последовать за американскими СМИ, неоднократно за последние месяцы пугавшими публику спутниковыми снимками российских танков якобы у границы Украины, готовящимся в конце января вторжением и так далее», — написал политик в своем Telegram-канале.

По его словам, «маховик нагнетания антироссийской истерии раскручен на полную». Помимо этого, Слуцкий отметил, что «кто-то очень не хочет, чтобы звучала правда о действиях киевского режима по саботажу Минских соглашений» и роли России как посредника в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины.

Ранее немецкая газета Bild опубликовала карту возможного «вторжения» России на Украину, которое стоит ожидать уже в начале 2022 года. Уточняется, что рассматриваются два сценария: одновременная атака с нескольких фронтов или нападение в несколько этапов. Авторы статьи утверждают, в итоге Россия «захватит» около двух третей территории Украины.