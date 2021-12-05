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Захарова нашла в публикации Bild про «вторжение» на Украину фашистский топоним

Официальный представитель МИД РФ оценила «план нападения» России на Украину от газеты Bild

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя статью немецкой газеты Bild «План вторжения Путина на Украину», обратила внимание на то, что при составлении «схемы нападения» авторы материала использовали топоним 1942 года, а также переработали «американские картинки» из недавней публикации Washington Post. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Львов на карте обозначен как «Лемберг». Современный Львов по-немецки будет Lwiw. Именно под таким названием он фигурирует в официальных материалах МИД ФРГ. А вот на карте 1942 года, когда город был оккупирован, использовался еще австро-венгерский топоним «Лемберг». Фашистами. Так с какой карты срисовывали-то немецкие журналисты?»— написала Захарова.

По ее словам, Германия постоянно подтверждает непреложную истину: все новое — это хорошо забытое старое, а новая статья представляет собой ничто иное, как «пропаганду, замешанную на идеологии», уничтожающую здравый смысл.

Захарова полагает, что авторы материала решили, что им «чего-то не хватает», и разработали схему нападения, «источник вдохновения» которой послужила недавняя публикация The Washington Post с похожей картой «в увязке с мнимым вторжением России на Украину».

Ранее немецкая газета Bild опубликовала карту возможного «вторжения» России на Украину, которое стоит ожидать уже в начале 2022 года. Уточняется, что рассматриваются два сценария: одновременная атака с нескольких фронтов или нападение в несколько этапов. Авторы статьи утверждают, в итоге Россия «захватит» около двух третей территории Украины.

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