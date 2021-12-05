Украина стала причиной спора Блинкена и Лаврова

Во время переговоров между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме состоялся напряженный спор. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, обмен мнений в острой форме начался после того, как США и их европейские союзники начали искать пути, включая возможные санкции, чтобы ответить на угрозу «российского вторжения» на Украину в связи с размещением войск президента Владимира Путина недалеко от границы соседней страны.

Лавров сказал Блинкену, что события в Киеве в 2014 году были государственным переворотом, и обвинил НАТО и Евросоюз в том, что они подавляют инакомыслие и угрожают России.

Блинкен ответил, что НАТО — защитный альянс, и заявил, что лояльные экс-президенту Украины Виктору Януковичу силы якобы «открыли огонь по мирным протестующим в Киеве и убили более ста человек».

2 декабря состоялась встреча российского главы МИДа Сергея Лаврова с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Переговоры продлились примерно 40 минут. Они прошли «на полях» министерского заседания ОБСЕ.