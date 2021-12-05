Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Криштиану Роналду получил травму, празднуя гол 05:31
Папа Римский попросил прощения у православных 05:26
Спасатели в Индонезии достали из-под завалов остывшей лавы 10 человек 05:22
Овечкин установил очередной рекорд НХЛ 05:07
В «Шереметьево» рассказали про тестирование прибывших из стран... 05:05
Новая соцсеть Трампа привлекла $1 млрд инвестиций 05:03
Овечкин стал седьмым игроком в истории НХЛ, кто забил 20 голов... 04:59
Салливан рассказал, благодаря чему можно избежать насилия на Украине 04:43
Законодатели предложили изменить процедуру смены управляющей компании 04:40
Эксперт предсказал новую волну заболеваемости COVID-19 в России 04:35

Украина стала причиной спора Блинкена и Лаврова

Bloomberg: Лавров поспорил с Блинкеном из-за Украины

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Во время переговоров между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме состоялся напряженный спор. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, обмен мнений в острой форме начался после того, как США и их европейские союзники начали искать пути, включая возможные санкции, чтобы ответить на угрозу «российского вторжения» на Украину в связи с размещением войск президента Владимира Путина недалеко от границы соседней страны.

Лавров сказал Блинкену, что события в Киеве в 2014 году были государственным переворотом, и обвинил НАТО и Евросоюз в том, что они подавляют инакомыслие и угрожают России.

Блинкен ответил, что НАТО — защитный альянс, и заявил, что лояльные экс-президенту Украины Виктору Януковичу силы якобы «открыли огонь по мирным протестующим в Киеве и убили более ста человек».

2 декабря состоялась встреча российского главы МИДа Сергея Лаврова с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Переговоры продлились примерно 40 минут. Они прошли «на полях» министерского заседания ОБСЕ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть