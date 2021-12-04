Захарова призвала Запад к диалогу с Белоруссией

Представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала западные страны за введение новых санкций против Белоруссии и призвала к диалогу с Минском. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства

«Решительно осуждаем новые ограничительные меры против Белоруссии, которые были синхронно приняты 2 декабря США, Евросоюзом, Великобританией и Канадой. Данные санкции являются нелегитимными, как любые рестрикции, вводимые в обход Совета Безопасности ООН», — сказала Захарова.

Действия Запада негативно влияют на жизнь белорусских граждан, что делает их негуманными, отметила она. Представитель МИД добавила, что санкции используются в качестве наказания для Белоруссии за миграционный кризис на границе с Польшей, в котором, по ее словам, виноваты именно западные страны.

Захарова призвала Запад отказаться от этого решения и начать решать миграционный кризис вместе с белорусскими властями.

Ранее Захарова отреагировала на слова государственного секретаря США Энтони Блинкена, обвинившего Россию в агрессии против НАТО.