В США пообещали помощь Украине в случае обострения ситуации на границе

Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин заявила, что США окажут Украине помощь в случае обострения ситуации на границе страны. Об этом сообщается на сайте украинского МВД.

В ходе встречи с главой МВД Украины Денисом Монастырским Квин «заверила в готовности США продолжать поддержку» Украины в случае обострения ситуации на ее границах, говорится в сообщении.

Монастырский подчеркнул, что вопрос усиления безопасности государственной границы Украины сегодня «нуждается в усиленном внимании».

Ранее в ходе выступления в Раде министр обороны Алексей Резников заявил, что разведка считает вероятной «масштабную эскалацию со стороны России» в конце января. По его словам, на российско-украинской границе находятся 94,3 тысячи российских военных, которые «могут быть задействованы в эскалации». Он указал, что активность со стороны России направлена в первую очередь на «дестабилизацию внутри Украины, стран НАТО и ЕС».

Между тем в Службе внешней разведки России назвали информацию о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину «абсолютно ложной». А Белоруссия, в свою очередь, обвинила Киев в нагнетании обстановки а границе из-за мигрантов.