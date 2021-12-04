В Сахалинской области объяснили слова губернатора про аренду Данией курильского острова

Пресс-секретарь губернатора Сахалинской области Светлана Литвинова уточнила слова главы региона о планах компании из Дании взять в аренду один из курильских островов. Об этом сообщает РБК.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что датская компания Copenhagen Infrastructure Partners планирует арендовать остров Шумшу, который относится к Северным Курильским островам.

«Ни в коем случае речь не идет о том, чтобы арендовать под это целый остров. Рассматривается вопрос об использовании лишь части земли под реализацию проекта. На Шумшу также планируется создание музея», — подчеркнула Литвинова.

Она отметила, что в настоящее время идут переговоры по проекту, а также предстоит пройти ряд процедур и получить информацию по ветровым характеристикам и объемам воды в месте строительства.

Остров Шумшу относится к северной группе Курильских островов. Территориально он расположен в 11 километрах от Камчатки и в двух — от Парамушира, ближайшего обитаемого острова Курильской гряды. В настоящее время на Шумшу проживают пять человек — смотрители двух маяков.