Блинкен заявил о связи ситуации на Украине, миграционного кризиса и «Северного потока»

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что кризис на Украине, скопление нескольких тысяч беженцев на границе Польши и Белоруссии, а также проект газопровода «Северный поток — 2» связаны между собой. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на онлайн-форуме Reuters Next, передает ТАСС.

Журналисты спросили Блинкена, считает ли он, что все эти три ситуации являются скоординированной геополитической стратегией России, и может ли Москва своими действиями давить на Европу.

«Что ж, вероятно, да. Иначе говоря, все эти явления имеют место, и они связаны друг с другом», — сказал американский дипломат.

В последнее время в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит вторжение на украинскую территорию. В Москве категорически отвергают подобные утверждения.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что обсудил с британским коллегой Борисом Джонсоном «широкий набор санкций» в отношении Белоруссии и России.

Польский премьер подчеркнул, что и Варшава, и Лондон считают РФ виноватой не только в миграционном кризисе на польско-белорусской границе, но и в нестабильной ситуации на Украине и Молдавии, а также росте цен на энергоносители в Европе.