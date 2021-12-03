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Байден заявил о подготовке «комплексных мер», которые помешают агрессии РФ против Украины

Байден: США готовят ряд «комплексных инициатив», которые помешают агрессии РФ против Украины

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Carlos Barria/Reuters

Президент США Джо Байден заявил о подготовке комплекса мер, которые максимально затруднят для России реализацию агрессивного сценария действий в отношении Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я собираю вместе то, что как я думаю, будет наиболее всеобъемлющим и значительным набором инициатив, которые очень, очень затруднят для (президента России Владимира) Путина... сделать то, что, как люди опасаются, он может сделать. Прямо сейчас это находится в разработке», — заявил Байден.

Он подчеркнул, что поддерживает постоянный контакт с европейскими союзниками США и Украиной по складывающейся ситуации.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что разведка считает вероятной «масштабную эскалацию со стороны России» в конце января.

Резников добавил, что подобный сценарий является вероятным, но необязательным.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на заседании ОБСЕ о «вооруженной агрессии России против Украины». Кулеба призвал стран-участниц ОБСЕ мобилизовать усилия на поддержку Украины и воплотить комплексный пакет сдерживания РФ от «новой волны агрессии».

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