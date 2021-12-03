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В России прокомментировали поговоркой слова о добровольной сдаче Крыма Украиной

Политолог Бальбек после слов о добровольной сдаче Крыма напомнил Украине русскую поговорку

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Владислав Сергиенко/РИА «Новости»

Бывший депутат Государственной Думы, политолог Руслан Бальбек согласился со словами бывшего советника в конгрессе США Ариэль Коэн, заявившего что украинские власти добровольно отдали Крым России, приведя поговорку. Об этом сообщают «Известия».

По мнению Бальбека, Киев не стал бороться за Крым в 2014 году, так как жители полуострова не поддерживали новые власти страны.

«Взвесив свои шансы, майданные власти решили не ввязываться в войну за Крым и отдали все, что там было», — сказал он.

Экс-депутат отметил, что сейчас украинским политикам не хватает смелости признать, что крымчане их «ненавидели и презирали».

Комментарий Бальбек резюмировал поговоркой «снявши голову по волосам не плачут».

Коэн написал про добровольный отказ Украины от сопротивления присоединению Крыма к России в журнале Newsweek. По его словам, Киев не перестанет зависеть от Москвы, пока не избавится от некомпетентности и коррупции.

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