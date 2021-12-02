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Москва указала на разрушение военной безопасности в Евроатлантическом регионе

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Москва озабочена военной безопасностью в Евроатлантическом регионе, которая продолжает разрушаться. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Остался только один договор между Россией и Соединенными Штатами об ограничении стратегических наступательных вооружений», — отметил министр, напоминая, что из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а также соглашения по открытому небу США вышли.

По мнению министра НАТО еще с девяностых годов проявляет менталитет «либо вы с нами, либо вы с Россией» по отношению к принципу неделимости безопасности.

«И не забудем, конечно, принцип неделимости безопасности, в том числе в ОБСЕ, в Совете Россия - НАТО, который гласит, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других. А дальнейшее продвижение НАТО на восток однозначно будет затрагивать коренные интересы нашей безопасности», — подчеркнул Лавров.

Ранее министр заявил, что в ближайшее время США могут разместить свои ракеты средней дальности в Европе. Он подчеркивал, что Москва выступает против превращения соседних с Россией стран в военный плацдарм.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, со своей стороны, опроверг информацию о том, что у альянса есть планы по размещению ядерного оружия в других странах.

Он также сообщал, что главы МИД стран НАТО выступили за диалог с Россией.

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