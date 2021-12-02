NBC: Байден возвращает закон Трампа о мигрантах

Администрация президента США Джо Байдена возобновит действие иммиграционной программы экс-главы государства Дональда Трампа с неофициальным названием «Оставайтесь в Мексике», передает NBC News со ссылкой на источники.

По информации телеканала, протокол о защите мигрантов (MPP) вновь заработает после заключения сделки между США и правительством Мексики, которая ожидается в начале следующие недели.

Сама программа «Оставайтесь в Мексике» была отменена с приходом Байдена к власти. Инициатива заключалась в том, что просители убежища в США должны были дожидаться судебного разбирательства по своему запросу в Мексике. По версии различных правозащитных организаций, это создавало опасность для жизни мигрантов, поскольку они не редко подвергались нападениям на мексиканской территории.

При этом возвращение MPP связано с тем, что Верховный суд встал на сторону федерального судьи из штата Техас, который указал на неправомерность отмены программы со стороны администрации Байдена. Попытки Белого дома оспорить это решение в итоге провалились и теперь он обязан пойти на этот шаг.

Ранее сообщалось, что Трамп пожаловался на потерю уважения к США на мировой арене.