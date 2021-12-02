ЕС предоставит Украине €31 млн на укрепление оборонных возможностей

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Совет Европы предоставит стране €31 млн на укрепление оборонных возможностей. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Высоко ценим этот шаг, который еще раз засвидетельствовал стратегический характер отношений Украины и ЕС», — написал он.

По его словам, деньги пойдут, в частности, на развитие и укрепление Вооруженных сил Украины.

Ранее Кулеба на брифинге для иностранных журналистов заявил, что армия его страны стала «несравненно сильнее», чем в 2014 году, и сможет «ответить на удар» России.

Кулеба рассказал о необходимости «оперативных действий для сдерживания Москвы». По его словам, «Россия уже развернула значительные военные силы в регионах рядом с границей Украины». Глава украинского МИД подчеркнул, что речь идет о 115 тыс. солдат, танках, артиллерии, военно-воздушных и военно-морских силах, а также о средствах радиоэлектронной борьбы.

До этого Кулеба заявил, что Россия рассматривает возможность вторжения на Украину, но доказательств, что решение было принято, пока нет. По его словам, в текущий момент Украина и ее партнеры работают над тем, чтобы Россия не пошла по такому пути, чего можно добиться «только мощной политикой сдерживания».