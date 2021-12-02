Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Попова рассказала о «полигоне» для мутации COVID-19 16:15
Лукашенко считает решение баллотироваться на выборах 2020 года самым важным... 16:06
МОК выступил с заявлением по делу пропавшей китайской теннисистки 16:05
В Госдуме назвали ключевую проблему неплатежей по налогам 16:05
Лавров анонсировал появление в Европе американских ракет средней дальности 16:00
Свыше 600 нарушений нашли на шахтах Кузбасса после ЧП... 15:58
Все песни из нового альбома Оксимирона попали в топ «Яндекс.Музыки» 15:58
The Mirror рассказала о необычных симптомах рака легких 15:56
Рыба-«чизбургер» из Мурманска удивила соцсети своим видом 15:56
Пригожин назвал возможную замену Градского в «Голосе» 15:53

ЕС предоставит Украине €31 млн на укрепление оборонных возможностей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Fabrizio Bensch/Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Совет Европы предоставит стране €31 млн на укрепление оборонных возможностей. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Высоко ценим этот шаг, который еще раз засвидетельствовал стратегический характер отношений Украины и ЕС», — написал он.

По его словам, деньги пойдут, в частности, на развитие и укрепление Вооруженных сил Украины.

Ранее Кулеба на брифинге для иностранных журналистов заявил, что армия его страны стала «несравненно сильнее», чем в 2014 году, и сможет «ответить на удар» России.

Кулеба рассказал о необходимости «оперативных действий для сдерживания Москвы». По его словам, «Россия уже развернула значительные военные силы в регионах рядом с границей Украины». Глава украинского МИД подчеркнул, что речь идет о 115 тыс. солдат, танках, артиллерии, военно-воздушных и военно-морских силах, а также о средствах радиоэлектронной борьбы.

До этого Кулеба заявил, что Россия рассматривает возможность вторжения на Украину, но доказательств, что решение было принято, пока нет. По его словам, в текущий момент Украина и ее партнеры работают над тем, чтобы Россия не пошла по такому пути, чего можно добиться «только мощной политикой сдерживания».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть