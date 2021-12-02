Маск предложил ввести ограничение по возрасту для политиков в США

Глава компании SpaceX и основатель Tesla Илон Маск предложил ввести в США ограничение по возрасту для политиков, участвующих в выборах на тот или иной пост в государстве. По мнению бизнесмена, планку стоит установить на отметке чуть меньше 70 лет.

«Давайте установим возрастной предел, по достижении которого будет невозможно баллотироваться на политический пост. Возможно, чуть меньше 70 лет», — написал Маск в Twitter.

В случае появления такого ограничения действующий президент США Джо Байден, которому в конце ноября исполнилось 79 лет, не сможет участвовать в следующих президентских выборах. Такая же ситуация у его основного конкурента — экс-лидера государства Дональда Трампа, ему 75 лет.

При этом, по информации The Wall Street Journal, средний возраст американских конгрессменов в 2019 году превысил отметку в 59 лет. То есть возрастные ограничения для политиков отчасти могут сказаться не только на следующих президентских выборах, но и будущем составе Конгресса — который будет обновлен в рамках промежуточных выборов 2022 года.

Ранее сообщалось, что Байден понадеялся на Санта-Клауса в доставке подарков американцам на Рождество.