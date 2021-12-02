Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Попова рассказала о «полигоне» для мутации COVID-19 16:15
Лукашенко считает решение баллотироваться на выборах 2020 года самым важным... 16:06
МОК выступил с заявлением по делу пропавшей китайской теннисистки 16:05
В Госдуме назвали ключевую проблему неплатежей по налогам 16:05
ЕС предоставит Украине €31 млн на укрепление оборонных возможностей 16:01
Лавров анонсировал появление в Европе американских ракет средней дальности 16:00
Свыше 600 нарушений нашли на шахтах Кузбасса после ЧП... 15:58
Все песни из нового альбома Оксимирона попали в топ «Яндекс.Музыки» 15:58
The Mirror рассказала о необычных симптомах рака легких 15:56
Рыба-«чизбургер» из Мурманска удивила соцсети своим видом 15:56

Маск предложил ввести ограничение по возрасту для политиков в США

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Глава компании SpaceX и основатель Tesla Илон Маск предложил ввести в США ограничение по возрасту для политиков, участвующих в выборах на тот или иной пост в государстве. По мнению бизнесмена, планку стоит установить на отметке чуть меньше 70 лет.

«Давайте установим возрастной предел, по достижении которого будет невозможно баллотироваться на политический пост. Возможно, чуть меньше 70 лет», — написал Маск в Twitter.

В случае появления такого ограничения действующий президент США Джо Байден, которому в конце ноября исполнилось 79 лет, не сможет участвовать в следующих президентских выборах. Такая же ситуация у его основного конкурента — экс-лидера государства Дональда Трампа, ему 75 лет.

При этом, по информации The Wall Street Journal, средний возраст американских конгрессменов в 2019 году превысил отметку в 59 лет. То есть возрастные ограничения для политиков отчасти могут сказаться не только на следующих президентских выборах, но и будущем составе Конгресса — который будет обновлен в рамках промежуточных выборов 2022 года.

Ранее сообщалось, что Байден понадеялся на Санта-Клауса в доставке подарков американцам на Рождество.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть