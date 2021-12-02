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Лавров: попытки Киева отказаться от минских договоренностей приведут к катастрофе

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что попытки Украины отказаться от минских договоренностей приведут к катастрофе. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на СМИД ОБСЕ, передает РИА «Новости».

«Попытки вскрыть эти ключевые положения минского Комплекса мер — путь к катастрофе», — сказал он.

Глава МИД РФ подчеркнул, что без выполнения Киевом обязательств по минским соглашениям, переговоров с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками и предоставления этим территориям закрепленного в украинской конституции особого статуса кризис в регионе не устранить.

Также Лавров выразил опасения относительно того, что оснащение Западом Киева военной техникой приведет к противостоянию в Донбассе.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в ходе парламентского выступления заявил, что Украина готова к прямым контактам с Россией и не видит иного пути разрешить конфликт на территории Донбасса.

«Сегодня это признали уже все внешние партнеры, но некоторые внутренние это не признают. Мы должны говорить [с РФ], зная, что у нас сильная и мощная армия», — подчеркнул Зеленский.

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