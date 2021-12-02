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Песков прокомментировал цены на газ для Белоруссии

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Белоруссия пользуется привилегиями при покупке газа у Москвы. Об этом он сообщил журналистам.

«Дело в том, что это предусмотрено в том числе и подписанными программами. Вы знаете, что в интеграционных процессах там прописаны особые цены для Белоруссии. В данном случае Белоруссия стоит особняком и стоит отдельно от других стран, которые приобретают российский газ. Она пользуется привилегиями и преимуществами», — сказал он.

Ранее сообщалось, что заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко об ограничении транзита российского газа через территорию республики не согласованы с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Белоруссия и ее президент подвергаются неоправданному давлению со стороны Запада, что не может не приводить к очень жесткой реакции».

При этом он отказался оценивать вероятность осложнения российско-белорусских отношений в случае, если Лукашенко примет решение ограничить транзит газа.

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