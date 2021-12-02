Кулеба раскрыл план Украины по ситуации в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед встречей с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме заявил, что Киев не планирует проводить наступление в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не намерены проводить наступательные действия в Донбассе. Украина привержена мирному урегулированию конфликта», — подчеркнул украинский дипломат.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Украина стягивает тяжелую технику и военнослужащих в район Донбасса. По ее словам, речь идет о 125 тыс. человек — половине всего состава украинских вооруженных сил.

Представитель МИД также добавила, что минским соглашениям противоречит законопроект офиса президента Украины Владимира Зеленского о разрешении иностранным войскам находиться на территории страны для прохождения совместных учений в 2022 году.