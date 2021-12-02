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В ВСУ опровергли назначение Яроша советником главкома Вооруженных сил Украины

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РИА Новости

Экс-лидер «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) Дмитрий Ярош не является советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявили в управлении Вооруженных сил Украины по связям с общественностью. Как передают «Украинские новости», в ведомстве указали на отмену самого института советников при украинской армии.

«Главнокомандующий Вооруженными силами Украины своим приказом отменил в Вооруженных силах Украины такой институт, как советники на общественных началах. Об этом говорится на официальном веб-сайте министерства обороны Украины и официальном веб-портале Вооруженных сил Украины. Взамен института советников на общественных началах будут созданы общественные экспертные группы, формирование которых продолжается», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ВСУ также пояснили, что приказ Залужный подписал еще 20 ноября, то есть через 18 дней после появления информации о назначении Яроша его советником — об этом политик сам объявил в Facebook, приложив к посту полученное свидетельство о новом статусе. При этом в ВСУ не стали говорить, имеет ли бывший лидер какое-либо отношение к украинской армии на данный момент.

Ранее сообщалось, что Ярош обратился с призывом к гражданам Украины, посоветовав им быть готовыми к «защите государства».

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