Пушков назвал движение BLM «демоном» властей США

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что движение Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных важны») является мощным фактором дезорганизации общественной жизни в США. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, власти США еще до конца не осознали, «какого демона они выпустили наружу».

Сенатор также указал, что убийства чернокожих белыми людьми происходят реже, чем убийства чернокожих чернокожими.

Ранее Пушков заявил о вероятности «коммунистической революции» в США. Как отметил политик, за это в Соединенных Штатах выступают только «радикалы из антифа и BLM, а также примкнувшие к ним придурковатые белые леваки». При этом, по его мнению, в этой стране нет коммунистов для осуществления такой революции.

Движение BLM приобрело национальный масштаб в США после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Сотрудник правопорядка надавил задержанному ногой на шею, после чего тот скончался. Убийство попало на видео и вызвало масштабные протесты темнокожих против полицейского произвола под лозунгом «Я не могу дышать». После этого по всей стране стали проходить «акции покаяния» белых перед темнокожими, выражавшиеся в преклонении колена и распространившиеся на спортивные мероприятия. Активность BLM спровоцировала ответные акции неофашистских группировок.