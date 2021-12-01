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Французские правые из партии «Республиканцы» начали выборы соперника Макрона

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Кадр из видео/Europe 1/Youtube

Во Франции начались праймериз правоцентристской партии «Республиканцы», в результате которых будет выдвинут основной конкурент действующего президента республики Эммануэля Макрона на президентских выборах в 2022 году. Об этом сообщает Le Point.

Если к 3 декабря ни один из кандидатов не наберет 50% голосов, то будет объявлен второй тур, который пройдет 4 декабря.

Во внутрипартийных выборах, в частности, примут участие главный переговорщик ЕС по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Мишель Барнье, президент Регионального совета региона О-де-Франс Ксавье Бертран, президент Регионального совета региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, депутат Национальной ассамблеи Эрик Сьотти и бывший депутат Европарламента Филипп Жювен.

При этом, согласно данным опросов, наиболее вероятным претендентом на победу является Бертран.

Первый тур президентских выборов во Франции должен пройти 10 апреля 2022 года. О своем участии в выборах официально заявили глава крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен, лидер левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон, председатель центристской «Будем сопротивляться!» Жан Лассаль, мэр Парижа от социалистической партии Анн Идальго, председатель французской коммунистической партии Фабьен Руссель. До сих пор прямо не заявил о своем участии в выборах президент Франции Эммануэль Макрон. При этом, согласно данным опросам, в случае выхода на второй тур, действующий президент имеет наибольшие шансы выиграть выборы.

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