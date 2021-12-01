На Украине опровергли информацию о расстреле мигрантов из Белоруссии

Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию о расстреле мигрантов, которые якобы пытались попасть на украинскую территорию из Белоруссии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным службы, в соцсетях начало распространяться фейковое видео, на котором запечатлен якобы расстрел мигрантов. На самом деле мигранты не пытались проникнуть на территорию Украины через Чернобыльскую зону, отметили в ведомстве.

Ранее в украинских СМИ и социальных сетях появилось видео, на котором, как утверждают журналисты, украинские пограничники ведут стрельбу в сторону мигрантов на границе Белоруссии и Украины.

Украинские СМИ утверждают, что инцидент произошел 29 ноября. В публикации отмечается, что речь идет о группе беженцев из Белоруссии. Люди пытались попасть на территорию Украины. На видео цепочка движущихся в ночи людей пытается пройти через лес. Внезапно кто-то из них падает навзничь, остальные пытаются убежать. После этого в кадре появляются вооруженные люди в военной форме, которые начинают стрелять в сторону отступивших.