Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В «Локомотиве» назвали размер зарплаты Рангника 20:20
В Европейском центре контроля заболеваний назвали приоритетную группу... 20:13
Задержаны топ-менеджеры финансовой пирамиды, жертвой которой стала Волочкова 20:09
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью пятую партию в матче за звание чемпиона мира 19:56
Против сына Павла Астахова завели уголовное дело 19:53
Канчельскис об угрозах в своей адрес: ни на какие $80 тыс. я бы не... 19:48
Племянник высокопоставленного сотрудника «Роскосмоса» исчез после вечеринки 19:47
Экс-футболист «Спартака» вошел в символическую сборную мира 19:37
Греф оценил ситуацию с отказом от пластиковых карт 19:34
Британия задумала выйти из конвенции о правах человека ради борьбы... 19:33

На Украине опровергли информацию о расстреле мигрантов из Белоруссии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию о расстреле мигрантов, которые якобы пытались попасть на украинскую территорию из Белоруссии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным службы, в соцсетях начало распространяться фейковое видео, на котором запечатлен якобы расстрел мигрантов. На самом деле мигранты не пытались проникнуть на территорию Украины через Чернобыльскую зону, отметили в ведомстве.

Ранее в украинских СМИ и социальных сетях появилось видео, на котором, как утверждают журналисты, украинские пограничники ведут стрельбу в сторону мигрантов на границе Белоруссии и Украины.

Украинские СМИ утверждают, что инцидент произошел 29 ноября. В публикации отмечается, что речь идет о группе беженцев из Белоруссии. Люди пытались попасть на территорию Украины. На видео цепочка движущихся в ночи людей пытается пройти через лес. Внезапно кто-то из них падает навзничь, остальные пытаются убежать. После этого в кадре появляются вооруженные люди в военной форме, которые начинают стрелять в сторону отступивших.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть