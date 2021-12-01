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Мишустин сделал замечание хихикающим на заседании губернаторам

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин сделал замечание губернаторам, которые хихикали во время комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Его слова передает РИА «Новости».

«Я смотрел на двух губернаторов, рядом сидели, <...>, хихикали. Да. Вот извините за это слово. Но я так и скажу. Никитин и прочие», — сказал он, обращаясь к губернатору Новгородской области Андрею Никитину и главе Калининградской области Антону Алиханову.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил замечание лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому за то, что тот оскорбил замглавы фракции КПРФ Николая Коломейцева, назвав его «ростовским валенком». Поводом для перепалки стало прерванное Коломейцевым выступление лидера либерал-демократов. Жириновский жестко парировал и высказался о его поведении. После этого пришлось вмешаться Володину. Спикер Госдумы призвал лидера ЛДПР не оскорблять Коломейцева, а также не произносить в его адрес негативных комментариев.

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