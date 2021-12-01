Литва планирует расширить режим ЧП на участке границы с Польшей из-за мигрантов

Правительство Литвы планирует одобрить предложение Министерства внутренних дел о продлении режима чрезвычайного положения на границе с Белоруссией, включив туда приграничные с Польшей районы, передает Delfi.

Окончательное решение по этому вопросу будет принимать сейм. Как отметила глава МВД Агне Билотайте, целью дополнительных мер является защита интересов страны, обеспечения госбезопасности и общественного порядка в условиях сохранения угрозы на границе.

В районы, находящиеся под режимом ЧП, можно въехать только по спецпропускам, там запрещено проведение собраний, а размещенным в центрах приема мигрантам не разрешают пользоваться средствами электронной связи и интернетом.

Месяц назад в связи с обострением ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе Литва ввела режим чрезвычайного положения в приграничной с Белоруссией зоне и на расстоянии 5 км от нее вглубь территории страны, а также в местах размещения нелегальных мигрантов. О введении режима чрезвычайного положения объявила и Польша.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.