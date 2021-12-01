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Кастро стала первой женщиной-президентом в Гондурасе

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Бывшая первая леди Гондураса Сиомара Кастро станет первой женщиной во главе страны, — ее главный противник официально признал поражение на президентских выборах. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что правящая консервативная Национальная партия признала поражение своего кандидата Насри Асфуры, несмотря на продолжающийся подсчет голосов. Согласно предварительным данным, кандидат левых сил Кастро получает 53,4%, а ее соперник — 34,1%. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Кастро, добавив, что Вашингтон надеется на сотрудничество с ней.

Кастро с 2006 по 2009 год была первой леди в Гондурасе во время правления ее мужа Мануэля Селайя, который был свергнут в результате переворота.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Гондурасе «Наблюдательный комитет демократической молодежи» использовал в качестве рекламы местных выборов образ героя Лайта Ягами из аниме «Тетрадь Смерти».

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