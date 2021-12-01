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В Кремле оценили перспективы самопровозглашенных ДНР и ЛНР

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о перспективах статуса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и возможности их признания Россией.

«Такого признания не было, они остаются самопровозглашенными республиками. Но мы видим что процесс урегулирования этого конфликта затягивается, заходит в тупик, поэтому какие перспективы будут у этих республик — спрогнозировать трудно», — отметил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что Россия предпринимает все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе.

«[Россия] работает в этом контексте в нормандском формате, сохраняет свою приверженность нормандскому формату и Минским договоренностям и ожидает прежде всего для урегулирования выполнения Киевом всех принятых на себя обязательств», — заявил Песков.

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