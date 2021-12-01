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В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией на границе с Украиной

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления о «стягивании» российских войск к границе с Украиной.

Он подчеркнул, что Россия обеспокоена нагнетанием ситуации у границ, в частности сообщениями о том, что туда стянуто более 120 тыс. украинских военнослужащих. Песков добавил, что все эти сообщения сопровождаются проведением там различных учений.

«Именно это вызывает как раз наши опасения о том, что все-таки могут возобладать настроения в пользу силового решения проблемы Донбасса. Это очень опасный авантюризм», — отметил пресс-секретарь президента.

Несколькими днями ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия стянула «тысячи солдат» к границе с Украиной. При этом он заверил, что альянс готов и в дальнейшем оказывать Украине «политическую и практическую поддержку, чтобы страна сама могла защитить себя от агрессии».

В США даже заявили, что Россия якобы планирует нападение на Украину в начале 2022 года.

В свою очередь в российском МИДе назвали фейками публикации американских СМИ о том, что Россия якобы стягивает силы к границе с Украиной.

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