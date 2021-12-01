Трамп, Клинтон и принц Эндрю путешествовали на самолете миллиардера-педофила Эпштейна

Пилот Лоренс Висоски, работавший на скандально известного миллиардера Джеффри Эпштейна, заявил в суде, что в числе гостей на частном самолете миллионера, были бывшие президенты США Дональд Трамп, Билл Клинтон и британский принц Эндрю. Об этом сообщает издание The Sun.

Помимо этого в числе именитых гостей Эпштейна в деле значатся голливудские актеры Кевин Спейси и Крис Такер, виолончелист Ицхак Перльман, а также сенаторы Джон Гленн и Джордж Митчелл.

При этом, пилот отметил, что на борту самолета на его памяти никогда не происходило никаких сексуальных контактов, и никогда не было несовершеннолетних без их родителей. Он сообщил, что если бы стал свидетелем преступлений подобного характера, то немедленно прекратил бы работать.

Американский магнат Джеффри Эпштейн был задержан во второй раз в июле 2019 года, отбыв наказание за вовлечение несовершеннолетних в проституцию в 2008-2010 годах. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. Уголовное преследование финансиста было прекращено в США после его смерти в тюремной камере в августе 2019 года. Следствие сочло смерть самоубийством. На данный момент ведется уголовное дело в отношении его сотрудницы и любовницы, Гислейн Максвелл, которую обвиняют в соучастии преступлениям финансиста против несовершеннолетних на его частном острове на Американских Виргинских островах, известном в обществе как «Остров греха».