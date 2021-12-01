Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Иммунолог Крючков назвал сроки начала новой волны коронавируса 14:08
Названа дата ежегодной пресс-конференции Путина 14:04
Шойгу дал военным предновогодние выходные 14:03
Всемирный банк ухудшил прогноз по росту российской экономики в 2022 году 14:00
Жилье в России перед Новым годом может подорожать на 5% 13:59
Форвард «Спартака» Соболев назвал бредом разговоры о том, что он... 13:57
Путин распорядился о внедрении российского ПО в критическую инфраструктуру 13:57
Экс-солистка Reflex Женя Малахова ждет первенца 13:56
В Кремле оценили перспективы самопровозглашенных ДНР и ЛНР 13:54
В Кремле оценили решение ряда регионов смягчить меры по COVID-19 13:52

Трамп, Клинтон и принц Эндрю путешествовали на самолете миллиардера-педофила Эпштейна

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Today/YouTube

Пилот Лоренс Висоски, работавший на скандально известного миллиардера Джеффри Эпштейна, заявил в суде, что в числе гостей на частном самолете миллионера, были бывшие президенты США Дональд Трамп, Билл Клинтон и британский принц Эндрю. Об этом сообщает издание The Sun.

Помимо этого в числе именитых гостей Эпштейна в деле значатся голливудские актеры Кевин Спейси и Крис Такер, виолончелист Ицхак Перльман, а также сенаторы Джон Гленн и Джордж Митчелл.

При этом, пилот отметил, что на борту самолета на его памяти никогда не происходило никаких сексуальных контактов, и никогда не было несовершеннолетних без их родителей. Он сообщил, что если бы стал свидетелем преступлений подобного характера, то немедленно прекратил бы работать.

Американский магнат Джеффри Эпштейн был задержан во второй раз в июле 2019 года, отбыв наказание за вовлечение несовершеннолетних в проституцию в 2008-2010 годах. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. Уголовное преследование финансиста было прекращено в США после его смерти в тюремной камере в августе 2019 года. Следствие сочло смерть самоубийством. На данный момент ведется уголовное дело в отношении его сотрудницы и любовницы, Гислейн Максвелл, которую обвиняют в соучастии преступлениям финансиста против несовершеннолетних на его частном острове на Американских Виргинских островах, известном в обществе как «Остров греха».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть