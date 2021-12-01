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В офисе Зеленского не обсуждают введение военного положения на Украине

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РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что в офисе главы государства Владимира Зеленского не обсуждают введение военного положения в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее бывший депутат Верховной рады, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко сообщил, что Зеленский планирует ввести военное положение в стране 1 декабря, чтобы предотвратить массовые митинги.

«Это спрашивайте у Ляшко, откуда у него такая информация о военном положении. Я думаю, у него больше информации, чем у меня и даже у президента, потому что у нас, в офисе президента, о военном положении речи не идет», — сказал Никифоров.

26 ноября Зеленский заявил, что получил информацию о готовящемся государственном перевороте 1-2 декабря. При этом президент отметил, что не верит этим данным, как и информации об участии бизнесмена Рината Ахметова в этом процессе.

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