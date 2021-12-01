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Глава МИД Британии прокатилась на танке в Эстонии

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прокатилась на танке во время визита в Эстонию, сообщает Times.

На кадрах видно, Что глава внешнеполитического ведомства в жилете и каске едет на танке по заснеженному полигону. Ее сопровождает военнослужащий.

Издание сравнило министра с «железной леди» Маргарет Тэтчер, которая также совершила поездку на танке в 1986 году во время посещения Германии.

Трасс посетила Эстонию перед тем, как отправиться в Латвию для участия в совещании глав МИД стран НАТО. Перед саммитом она заявила, что для нее главной темой станет «наращивание российской военный мощи» на границе с Украиной, а также ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе.

Ранее главы МИД стран НАТО призвали Россию «прекратить эскалацию» на границе с Украиной.

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