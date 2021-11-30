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В Госдуме готовы рассмотреть предложение Лукашенко о размещении ядерного оружия в Белоруссии

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Пресс-служба Минобороны РФ

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в случае поступления предложения от президента Белоруссии Александра Лукашенко разместить на территории республики российское ядерное оружие вопрос будет рассмотрен «с учетом складывающейся обстановки».

«Вы знаете, что Белоруссия наш союзник, и также входит как одна из стран ОДКБ, и, безусловно, защита нашего государства и союзников, прежде всего, приоритет обороноспособности нашей страны. При этом Соединенные штаты Америки и их союзники размещают оружие вблизи наших границ, и, конечно же, оставаться безучастными к этому вопросу мы не можем. Если оно будет размещено, если поступит предложение такое от Александра Лукашенко, оно будет рассмотрено и Министерством обороны Российской Федерации, и МИД России, и, безусловно, верховным главнокомандующим с учетом складывающейся обстановки», — сказал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия предложит России свою территорию для размещения ядерного оружия, если ядерное оружие стран НАТО окажется в Польше.

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