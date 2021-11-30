Лукашенко заявил о готовности реагировать на маневры НАТО

У Белоруссии есть план и боевые части для реакции на попытки начать конфликт со стороны НАТО. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Вот они и начали эти маневры в Польше, в Латвии, Литве и на Украине. Что должен я делать как главнокомандующий? Я не должен идти на провокации, поддаться на эти, но я-то должен предвидеть, что произойдет, чтобы не получилось, как в 1941 году», — сказал белорусский лидер.

Он напомнил, что в то время «Сталин всем говорил: не поддаваться на провокации», хотя война «фактически начиналась».

«Поэтому я вынужден иметь планы и подразделения, части белорусской армии, которые будут реагировать на любую попытку здесь создать конфликт. На границе Прибалтики, Польши и Украины. К сожалению, они побежали впереди даже войск НАТО, украинцы, ну, как обычно. Небо закрыли раньше, чем Евросоюз и американцы, для белорусских перелетов самолетов, точно так и здесь», — пояснил Лукашенко.

Накануне белорусский президент обвинил НАТО в том, что альянс без предупреждения стягивает войска к белорусской границе, указав на участившиеся облеты вокруг Калининградской области самолетов-разведчиков и военные мероприятия на сопредельных территориях. По его словам, ситуация вокруг Белоруссии является «звеном в общей цепи», вместе с ситуацией в черноморском бассейне, а также вопросами, связанными с Украиной, Польшей и странами Балтии.

До этого он заявил, что Соединенные Штаты с помощью Польши, Украины, стран Балтии и миграционного кризиса на границе республики, хотят развязать войну.