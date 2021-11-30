Еврокомиссия решила запретить «Рождество» и «геев»

Европейским чиновникам посоветовали не использовать в своей речи такие термины как «Рождество», «геи», «лесбиянки» и другие слова, которые могут показаться оскорбительными для людей разных культур, вероисповеданий и сексуальных ориентаций. Об этом говорится в опубликованном Европейской комиссией «Справочнике для инклюзивной коммуникации».

Так, авторы справочника рекомендуют воздержаться от использования слова «Рождество» применительно к рождественским каникулам, и предлагают заменить его фразой «период праздников» (holiday season).

«Не все празднуют рождественские праздники… мы должны учитывать тот факт, что у людей разные религиозные традиции», — говорится в руководстве.

Вместо слов «гей» (gay) и «лесбиянка» (lesbian) предлагается взять в оборот фразы «однополая пара» (same-gender couple) или использовать слово гей в сочетании с существительным person (gay person).

В глоссарии отмечается, что чиновники не должны «предполагать» сексуальную ориентацию человека или его гендерную идентичность. Авторы рекомендуют спрашивать, какие местоимения предпочитает собеседник.

От чиновников также требуют воздержаться от использования таких терминов, как «рукотворный» (man-made) и «дамы и господа» в официальных публикациях. Взамен предлагается использовать «искусственно созданный» (synthetic) и «коллеги» (colleagues, participants).

В одном из разделов справочника также рассматривается проблема колониализма. Выражение «колонизация Марса» отныне считается неуместным. Вместо этого следует использовать фразу «отправка людей на Марс».