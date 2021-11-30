Зюганов прокомментировал сообщения о госпитализации Рашкина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не знает о точных причинах госпитализации депутата Валерия Рашкина. Коммунист сообщил «Газете.Ru», что Рашкин уже ранее переносил операцию.

«Разберемся. У него была операция, это второй этап операции, в связи с этим судилищем он вынужден был переносить. Попозже прокомментируем, сейчас не могу пока», — сказал Зюганов.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что Валерий Рашкин находится на лечении в больнице. По данным «Независимой газеты» на нервной почве у депутата обострилась «давняя глазная болезнь» и ему назначена операция.

В конце октября Рашкин был задержан с тушей убитого лося в Саратовской области, где охота запрещена. 25 ноября Госдума поддержала представление генпрокурора о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности.