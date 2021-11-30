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В Иране протестуют из-за нехватки воды

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@rian_ru/Telegram

В Иранском городе Исфахан проходят протесты фермеров из-за нехватки воды на фоне засухи, сообщает издание Financial Times.

По данным издания, местная полиция начала патрулировать город после разгона демонстрантов, разбивших лагерь у реки Зайендеруд. Десятки протестующих, некоторые из которых скандировали «смерть диктатору» и «наша полиция, наш позор», были арестованы, сообщает FT со ссылкой на местные СМИ.

На фоне волнений президент Ибрахим Раиси приказал создать специальный комитет для решения проблемы. Министр энергетики Ирана на прошлой неделе извинился перед фермерами Исфахана и пообещал решить проблему.

Ранее в июле в иранских регионах Лурестан и Хузестан прошли протесты из-за дефицита воды, который начался в условиях засухи. Восемь человек погибли, сообщал телеканал «Аль Джазира» со ссылкой на данные Amnesty International.

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