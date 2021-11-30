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США не возлагают надежд на ядерную сделку с Ираном

Axios: США опасаются, что Иран не пойдет на условия ядерной сделки

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Carlos Barria/Reuters

Власти США не возлагают больших надежд на возобновление переговоров с Ираном по ограничению его ядерной программы и полагают, что Тегеран пока не готов к серьезным переговорам. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник.

В публикации утверждается, что по данным разведки США президент Ирана Эбрахим Раиси считает, что его предшественник на этом посту Хасан Роухани заключил плохой Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе в 2015 году.

«Мы ясно дали понять, что продолжающаяся ядерная эскалация Ирана неконструктивна и несовместима с заявленной им целью вернуться к взаимному соблюдению СВПД», — заявили в пресс-службе Госдепартамента США.

Ранее стало известно, что Великобритания, Франция и Германия возвращаются к переговорам в Вене по ядерной программе Ирана.

При этом страны выразили обеспокоенность тем, что «в течение более двух лет Иран продолжал систематическую ядерную эскалацию». По их утверждениям, сейчас у страны есть достаточный объем ядерных материалов, чтобы после дополнительного обогащения его хватило на производство более одного ядерного заряда.

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