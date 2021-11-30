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Мэр Тбилиси назвал Саакашвили «злым, кровавым прошлым»

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Irakli Gedenidze/Reuters

Действующий мэр Тбилиси, член правящей партии Грузии Каха Каладзе назвал экс-президента Михаила Саакашвили «кровавым, постыдным прошлым». Об этом сообщает телеканал «Архи-1».

«Те, кто имеет здоровый дух и хочет развивать эту страну... думаю, мы все согласны с тем, что Саакашвили в прошлом. Саакашвили — это прошлое, злое прошлое, кровавое, постыдное, мы можем оценить эти слова», — сказал Каладзе.

По его словам, ситуация с Саакашвили должна стать примером того, что никто в Гузии не сможет «так относиться к людям» — каким бы высокопоставленным политиком он не был.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья. Спустя неделю экс-президент был госпитализирован в тюремную больницу. 20 ноября он прекратил голодовку.

Саакашвили 29 ноября во время судебного процесса заявил, что не признает обвинение прокуратуры и грузинское правосудие.

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