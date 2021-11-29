Магдалену Андерссон избрали премьером Швеции второй раз за неделю

Новый лидер Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалена Андерссон второй раз была утверждена на пост премьер-министра королевства, сообщает ТАСС.

Такое решение однопалатный парламент Швеции Риксдаг принял в отношении нее второй раз менее чем за неделю.

Против с перевесом в два голоса выступило меньшинство — 173 парламентария.

«Так как менее половины членов парламента проголосовали против, Магдалена Андерссон избрана премьер-министром», — сказал спикер Андреас Норлен.

В первый раз Андерссон стала премьером 24 ноября. Тогда было объявлено, что она стала первой в истории страны женщиной, занявшей этот пост.

Но спустя несколько часов после ее утверждения она была вынуждена подать в отставку из-за распада коалиции.

Магдалене Андерссон 54 года. В 2014 году она стала министром финансов Швеции и тогда тоже оказалась первой женщиной на этой должности в правительстве.