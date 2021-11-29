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Депутат Рады Рабинович спрогнозировал исчезновение Украины через 10 лет

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Евгений Котенко/РИА «Новости»

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович во время согласительного совета украинского парламента заявил, что из-за катастрофического уровня смертности Украина может оказаться безлюдной в следующие десять лет.

Таким образом, парламентарий прокомментировал доклад ООН по смертности в разных странах, в котором Украина занимает лидирующие позиции. Согласно документу, порядка 30% украинцев умирают в возрасте до 65 лет.

«Ужас в том, что более половины этих людей можно было бы спасти и предотвратить смерти, но право на лечение на Украине уничтожили. Население Украины уменьшилось до 35 миллионов человек. Таким образом, мы уничтожим Украину в ближайшие 10 лет», — заявил Рабинович.

По его словам, за рубежом работают три миллиона украинских граждан, и это число растет.

«Только за первое полугодие 2021 года численность населения Украины сократилась на 205 тысяч человек. Если такие темпы будут сохраняться, за 10 лет Украины вообще не станет» – сказал депутат.

Он добавил, что в текущем году показатель рождаемости в стране опустился до исторического минимума.

Ранее в ООН сообщили, что Украина стала одним из лидеров по вымиранию населения.

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