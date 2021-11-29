Американский аналитик Бест предсказал США распад и хаос

Американский журналист-аналитик Эрик Бест заявил, что страны Запада начали заниматься самоуничтожением. При этом он полагает, что главная проблема США состоит в навязчивой идее гегемонии, пишет чешское издание Kupředu do minulosti.

Бест утверждает, что американцы даже не допускают мысли о том, что какое-либо государство может превзойти Соединенные Штаты в политической, экономической и военной сфере. Однако, по его словам, совсем скоро наступит момент, когда американцы захотят убежать из страны, но будет поздно, так как границы будут закрыты.

«Скорее всего наступит хаос, а потом, возможно, тоталитарный режим или власть сильной руки. Я точно не знаю, как будут развиваться события, но к этому все идет», — сказал Бест.

По мнению журналиста, подобная ситуация может произойти либо из-за ситуации с коронавирусом, либо из-за угрозы со стороны России и Китая.

Ранее британское издание The Sun сообщило, что, по мнению экспертов, военное сотрудничество между Россией и Китаем грозит западным странам катастрофическими последствиями. По их словам, для Запада опасны не только экономическая мощь Китая, но также и масштабы власти. При этом в статье отмечается, что Россия и КНР укрепляют сотрудничество на фоне учений США возле границ России.