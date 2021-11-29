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Экс-глава МИД России Иванов назвал внутреннюю причину распада СССР

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов заявил, что распад СССР произошел из-за экономических проблем внутри страны. Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, несмотря на популярность, президент СССР Михаил Горбачев потерял народную поддержку из-за социально-экономической политики и пустых прилавков.

«У нас фактически не было сформулировано, по крайней мере я этого не видел и не слышал, четкого плана перехода от стопроцентной централизованной советской экономики к рыночной. Произошел стихийный обвал, который привел к тому, к чему привел», — выразил мнение Иванов.

Ранее бывший пресс-секретарь президента Советского Союза Михаила Горбачева, востоковед Андрей Грачев заявил, что мировое сообщество абсолютно не ожидало распада СССР. По его словам, все последующие события на территории бывшего СССР — Нагорный Карабах, Грузия, Украина и так далее — подтверждают, что распад Союза «до конца не закончился».

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