Лукашенко обвинил США, Великобританию и Польшу в желании разрушить Евросоюз

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США и Великобритания при участии Польши намерены разрушить Евросоюз, сообщает белорусское агентство »БелТА».

«Обстановка на западной границе непростая. Вы видите, что эти польские мерзавчики поехали уже по странам. И вчера обратили внимание, куда Моравецкий поехал (премьер-министр Польши – Прим. ред.) — в Великобританию. Я уверен, вот посмотрите, в течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз», — сказал Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности.

По словам Лукашенко, «американцам не нужны партнеры, которые могут стать вровень с ними», а Великобритания не случайно вышла из Евросоюза.

«Сейчас ставка делается на Польшу. Они уже, кое-кто, начинают в открытую заявлять: закончатся дотации из Евросоюза (миллиарды долларов евро) — нам ЕС не нужен. Поэтому все делается для разрушения Европейского союза», — констатировал белорусский лидер.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в случае, если Евросоюз привлечет силы НАТО в миграционную ситуацию на границе с республикой, то за Минском стоит союзник в лице России.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.